Giunta: i principali provvedimenti adottati nella seduta del 14 marzo

La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore all’Istruzione ed all’Università, Roberto Santangelo, ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio per il risarcimento di complessivi 2 milioni di euro, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del novembre 2023, in relazione a cinque posizioni tra famigliari delle vittime e feriti nel crollo della Casa dello studente.

Su iniziativa del vicepresidente ed assessore con delega alla caccia, Emanuele Imprudente, approvato il nuovo Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale. La caccia di selezione è un valido strumento per aumentare il prelievo dei cinghiali e ridurre i danni causati dalla specie. La caccia di selezione al cinghiale è svolta esclusivamente nel territorio sottoposto a gestione venatoria, all’interno di un arco temporale stabilito anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge, previa acquisizione di parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Via libera, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, alla razionalizzazione degli spazi ad uso uffici nella città di Pescara. Tale piano di razionalizzazione ha quale obiettivo principale la riorganizzazione logistica degli spazi in uso a vario titolo delle strutture regionali nella città di Pescara, a seguito delle richieste pervenute sia in virtù dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti interessati, che alla luce delle recenti assunzioni di personale.

Approvato il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi di edilizia popolari pubblica (ERP) incassate dall’ATER di Chieti nell’annualità 2024, per un importo totale di € 464.419,51, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della stessa azienda.

Sempre su proposta di Quaglieri, la Giunta regionale ha deliberato l’adesione ad una iniziativa, collegata ad un nuovo avviso PNRR e promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 - Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) con una dotazione di 20 milioni di euro. Obiettivo è finanziare l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

Su proposta dell’assessore alla salute Nicoletta Veri, disco verde per il nuovo Piano di attività della Regione per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024-2026 - redatto da un tavolo tecnico attivo presso l’Agenzia Sanitaria Regionale. Con tale provvedimento si danno indicazioni alle ASL per la realizzazione delle attività del Piano e si ripartisce tra le stesse il Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024/2026 pari a complessivi euro 1.090.815,23 nel triennio.

Deliberato l’affidamento all’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza (Areacom) dello sviluppo di un progetto finalizzato all’istituzione di un sistema regionale di logistica regionale farmaceutica integrata farmaci e dispositivi medici.

Recepito il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici relativo all’anno 2025 e il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Biocidi relativo all’anno 2025. Nello specifico, è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attuare la programmazione regionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici e sui Biocidi.