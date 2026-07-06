Governance Poll, Marsilio Stabile, Biondi secondo solo a Mastella

Il governatore resta tredicesimo, mentre il sindaco dell’Aquila conquista la sesta posizione nazionale. Cresce Masci, brusco arretramento per D’Alberto nella rilevazione curata da Noto Sondaggi.
Marco Marsilio conserva il tredicesimo posto nella classifica nazionale dei presidenti di Regione più apprezzati. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026, l’indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul gradimento di governatori e sindaci dei capoluoghi italiani.
Il presidente della Regione Abruzzo, esponente del centrodestra, raggiunge il 50,5% dei consensi, guadagnando mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Il dato resta tuttavia inferiore di tre punti rispetto al 53,5% raccolto alle elezioni regionali del 2024. La graduatoria dei governatori è guidata dal presidente della Puglia Antonio Decaro, accreditato del 66%.
Tra gli amministratori abruzzesi spicca soprattutto il risultato di Pierluigi Biondi. Il sindaco dell’Aquila sale al sesto posto nazionale con un indice di gradimento del 61%, un punto in più rispetto al 2025. Dal giorno della sua elezione, il consenso è aumentato complessivamente di 6,6 punti percentuali: una crescita superata soltanto da quella registrata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, avanti di 6,8 punti.
Segnale positivo anche per il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che si colloca in 41ª posizione con il 54% di gradimento. Il primo cittadino guadagna un punto nell’ultimo anno e migliora di 3,1 punti rispetto al risultato elettorale.
La flessione più marcata riguarda invece il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto. Con il 49%, il primo cittadino scende al 77º posto, perdendo sette punti in un anno e 5,5 punti rispetto al consenso ottenuto alle urne nel 2023.
La Governance Poll non rappresenta una previsione elettorale, ma misura la disponibilità dei cittadini a confermare gli amministratori attualmente in carica. A livello nazionale, la classifica dei sindaci è guidata dalla prima cittadina di Firenze Sara Funaro, che raggiunge il 66% dei consensi.