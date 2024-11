Gran Sasso, indagini geognostiche cruciali per la sicurezza del traffico e dell’acqua

Il Commissario Caputi spiega il percorso trasparente delle indagini sotto il Traforo e le soluzioni per garantire sicurezza e risorse idriche.

Un nuovo capitolo si apre per la sicurezza e la gestione delle risorse idriche sotto il Traforo del Gran Sasso. Oggi, il Commissario Pierluigi Caputi parteciperà al Workshop istituzionale a L’Aquila, illustrando l’avanzamento delle indagini geognostiche in corso. Le indagini, che sono in fase preliminare, sono finalizzate a produrre un progetto di fattibilità per l’intervento di messa in sicurezza del sistema.

Le indagini sono strettamente legate alla necessità di monitorare e comprendere al meglio il sistema geologico del Gran Sasso, fondamentale per la sicurezza della mobilità e per garantire la qualità delle acque. Caputi ha sottolineato l’importanza della trasparenza durante le fasi procedurali, con un coinvolgimento attivo delle strutture istituzionali e il massimo della visibilità pubblica, come evidenziato nel dibattito pubblico creatosi attorno all’argomento.

L'obiettivo delle indagini è quello di raccogliere dati utili per una valutazione accurata delle opzioni tecniche per l’intervento, senza predeterminare soluzioni progettuali. Sono state valutate diverse ipotesi tecniche, tra cui il progetto del professor Gisonni, che ha ricevuto elogi per la mole di lavoro svolto finora. Insieme ad altre possibili soluzioni, come quelle relative all’impermeabilizzazione, queste opzioni saranno oggetto di approfondite discussioni tecniche con esperti del settore.

La messa in sicurezza definitiva dell’acquifero del Gran Sasso è, secondo Caputi, una priorità assoluta per tutelare i cittadini e rispettare le normative. “L’acqua è un bene vitale per migliaia di cittadini abruzzesi e non possiamo permetterci di sottovalutare questa emergenza”, ha dichiarato il Commissario, enfatizzando la necessità di un intervento urgente.

Per evitare interruzioni nei servizi idrici durante i lavori, sono già state avviate collaborazioni con le aziende locali come Ruzzo Reti e Gran Sasso Acqua per garantire la continuità dell'approvvigionamento durante le operazioni di messa in sicurezza. Il percorso che si sta seguendo è quello di una massima condivisione e cooperazione tra le diverse realtà istituzionali e tecniche, con l’obiettivo di risolvere una questione che riguarda direttamente la sicurezza e il benessere dei cittadini.