Gran Sasso: la Funivia chiude temporaneamente per lavori di manutenzione ordinaria

A partire da questa mattina, la Funivia del Gran Sasso ha sospeso il servizio al pubblico per lavori di manutenzione programmati. Questo impianto, che permette di raggiungere Campo Imperatore a un’altitudine di 2.130 metri partendo da Fonte Cerreto, situata a 1.115 metri, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. La comunicazione è stata diffusa dal Centro turistico Gran Sasso attraverso i propri canali ufficiali.

La riapertura è prevista a ridosso dell’imminente stagione invernale, ma la data esatta sarà comunicata successivamente. È importante notare che, al termine dei lavori, l’impianto riprenderà il servizio solo in deroga, in attesa della necessaria sostituzione delle funi portanti. Tutte le operazioni devono conformarsi alle disposizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa). Inoltre, sarà obbligatorio rinnovare il nulla osta al pubblico esercizio ogni 30 giorni, accompagnato da un report mensile per monitorare lo stato dell’impianto.

Nel frattempo, la progettazione e il coordinamento della sicurezza per la sostituzione delle funi portanti sono stati affidati a una ditta specializzata. La prima corsa estiva di quest'anno è avvenuta il 20 luglio, dopo una chiusura iniziata il primo maggio per consentire la sostituzione delle funi. Solo dopo aver ricevuto il via libera dall’Ansfisa, la Giunta regionale d'Abruzzo ha ufficialmente autorizzato l'esercizio in deroga, garantendo la continuità del servizio e la sicurezza degli utenti. La Funivia rappresenta un'importante attrazione turistica, contribuendo significativamente al flusso di visitatori nella zona.