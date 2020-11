Gran Sasso, lastra di ghiaccio si stacca e investe due alpinisti in cordata di 16 e 27 anni

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, a causa di un incidente in cordata a Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso: con lui un altro 27enne le cui condizioni sono serie.

I due escursionisti di Avezzano si trovavano sopra il Rifugio Franchetti, nel territorio di Pietracamela (Teramo): erano partiti stamattina per fare alpinismo sul Gran Sasso: i due, malgrado la giovane età, erano molto esperti e solo qualche settimana fa avevano effettuato anche delle impegnative escursioni sulle Alpi.

Stavano scalando il Gran Sasso sul versante settentrionale del Corno Grande, a quota 2.700 metri, quando si è staccata una placca di ghiaccio a causa del vento.

Subito sono intervenuti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, con l'elicottero del 118. Le loro condizioni sono subito apparse gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Teramo,