Grande Rientro Estivo: Traffico da Bollino Rosso, Ecco le Strade da Evitare Questo Weekend

Il controesodo estivo è ufficialmente iniziato, e con esso arrivano le previsioni di traffico intenso che caratterizzeranno il primo weekend di rientro dalle vacanze. Viabilità Italia ha segnalato un bollino rosso per il traffico, particolarmente critico sabato 24 e domenica 25 agosto, con milioni di italiani in viaggio verso le loro case in vista della riapertura delle attività lavorative.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti, in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, contribuirà a ridurre il traffico sulle principali arterie, ma non eliminerà del tutto le attese difficoltà. Secondo Anas (Gruppo FS Italiane), è previsto un aumento costante del traffico, soprattutto sulle strade che collegano le località turistiche del sud Italia e le montagne del nord con le grandi città del Centro-Nord.

Anas ha deciso di sospendere temporaneamente 906 cantieri, il 70% di quelli attualmente attivi, per facilitare la circolazione fino al 3 settembre. Tuttavia, alcuni cantieri inamovibili potrebbero ancora causare rallentamenti, motivo per cui i viaggiatori sono invitati a consultare la pagina "Esodo Estivo" sul sito di Anas prima di partire.

Le arterie stradali e autostradali più trafficate includono la A2 «Autostrada del Mediterraneo», la SS106 «Jonica» e la SS18 «Tirrena Inferiore» in Calabria, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, e la SS131 «Carlo Felice» in Sardegna. Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare di Roma e la SS148 Pontina saranno tra le strade più congestionate. Al nord, l’attenzione si concentra sulla SS36 «del Lago di Como e dello Spluga» in Lombardia e sulla SS309 «Romea» tra Emilia-Romagna e Veneto.

Si prevedono inoltre ingorghi significativi in prossimità dei centri urbani, soprattutto in direzione nord, a partire dal tardo pomeriggio di domenica, quando molti vacanzieri faranno ritorno nelle città.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei cantieri, è possibile visitare la pagina dedicata all'esodo estivo sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).