Grande Successo per il Documentario a Fumetti su Samuel Stern di Luca Di Giacomantonio

Una serata magica per il fumetto popolare italiano quella di ieri sera.

A L'Aquila sul megaschermo del palazzo della Regione Abruzzo di fronte a centinaia di partecipanti a "Sulle Tracce del Drago", la manifestazione sulla cultura nerd più importante d'Abruzzo, il nostro caro libraio di Edimburgo ha fatto vedere lati fin'ora inesplorati.

Questo grazie ai 30 minuti di documentario a fumetti del regista aquilano Luca Di Giacomantonio che da soli 2 anni ha dedicato un canale youtube "Storie dell'Altra Vita" e poi tutta la sua presenza social al suo alter ego nerd "lucadeejay".

Format audiovisivo non nuovo perchè proprio lucadeejay aveva già raccontato Tex e Nathan Never (in collaborazione con Sergio Bonelli Editore) e che questa volta ha voluto portare, per la prima volta dal vivo dopo la pandemia, all'attenzione del pubblico un fumetto nuovo, pubblicato da una piccola casa editrice, "Bugs Comics".

Così grazie alla disponibilità dello sceneggiatore Marco Savegnago, del disegnatore Antonio Mlinaric e dello scrittore Massimiliano Laurenzi la proiezione è stata anticipata da un panel speciale su Samuel ed il suo mondo.

Per chi se lo stesse chiedendo ripeteremo l'evento anche online ritrasmettendo sia il panel che il documentario con la funzione Premiere di Youtube sul canale https://www.youtube.com/c/lucadeejay con la possibilità per tutti di commentare e chiedere ulteriori informazioni. Iscrivetevi per non perderlo.

Inoltre si sono quasi esaurite le stampe della locandina realizzate per l'occasione in soli 250 pezzi, numerate e firmate dal disegnatore Antonio Mlinaric e regalate per l'occasione.

Insomma appare chiaro come il fumetto popolare sia tornato nel cuore di molti e di come è altrettanto vero che le occasioni per parlarne e per approfondirlo siano sempre più richieste dal pubblico e dai fan.

"Con questo documentario a fumetti ho voluto omaggiare un gruppo di persone che sta portando avanti un progetto serio e sano, tra pandemia e crisi della carta, e che ha scelto di distribuirlo nelle edicole (quindi privilegiando migliaia di piccoli gestori italiani) - ci dice il regista - un gruppo capitanato dall'editore Gianmarco Fumasoli, ma che trae forza proprio dalla passione, esperienza e perseveranza di tutti.

Volevo anche approfittare per ringraziare lo staff di Sulle Tracce del Drago dal creatore della manifestazione Salvatore Santangelo, al direttore artistico Stefano Cappetti, a chi lo ha reso tecnicamente possibile Paolo Orsini, Gaetano Polichetti, Emanuela Tennina e Lorenzo Isidori ed un ringraziamento speciale va all'insostituibile Raffaella Merelli che più di tutti ha voluto Samuel Stern su quel palco. Un doveroso grazie anche a Marco Savegnago e Antonio Mlinaric per la graditissima partecipazione al panel e per avermi lasciato l'ultimo arrosticino!" - conclude lucadeejay.

Sulle Tracce del Drago continuerà anche oggi e domani con un calendario molto fitto per giungere al clou con la gara cosplay di domenica quando proprio lucadeejay con Giorgia Taurino, Loredana Tiberio, Giulio Bulzomi e Ilaria Micari giudicheranno i cosplayer presentati da Emiliano Gessa e Emanuela Tennina.