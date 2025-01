Grande Successo per l’Evento “In Guardia”: Prevenzione e Sicurezza per Tutti

Si è concluso con grande entusiasmo l’evento “ ”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione, sicurezza personale e arti marziali, svoltasi nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025. L’evento, organizzato dall’Eagle Fight Team L’Aquila in collaborazione con la Federazione Italiana Krav Maga e con il patrocinio dei Comuni di Tornimparte, Scoppito e L’Aquila, ha riscosso un incredibile successo, attirando centinaia di partecipanti di tutte le età.



:

Sabato 18 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Tornimparte, e domenica 19 gennaio, all’Aeroporto dei Parchi di Preturo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un programma ricco di attività, pensato per sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo.



Le aree tematiche hanno incluso:



Prevenzione del bullismo per bambini, con sessioni di sensibilizzazione e tecniche di autodifesa pensate per i più piccoli.



Approfondimenti per forze dell’ordine e operatori di sicurezza, con focus su tecniche operative e gestione delle emergenze.



Anti-aggressione femminile, dedicata alle donne, con tecniche specifiche per la difesa personale e il riconoscimento di situazioni di rischio.



Difesa personale aperta a tutti, con sessioni pratiche che hanno coinvolto esperti e cittadini.



L’obiettivo principale delle giornate è stato quello di creare consapevolezza sui pericoli quotidiani e insegnare strategie pratiche e integrate per prevenirli, combinando aspetti fisici, legali e psicologici.





Durante le giornate, esperti della Federazione Italiana Krav Maga, legali e psicologi hanno guidato i partecipanti attraverso dimostrazioni pratiche e approfondimenti teorici. In particolare:



Gli psicologi hanno illustrato come gestire lo stress e la paura in situazioni critiche.



I legali hanno fornito preziose informazioni sui diritti delle vittime di aggressione e sugli strumenti legali disponibili.



Gli istruttori hanno mostrato tecniche pratiche di autodifesa, facilmente applicabili in contesti reali.





L’evento “In Guardia” ha rappresentato una pietra miliare per la comunità aquilana, richiamando famiglie, giovani, professionisti e operatori del settore. L’entusiasmo dei partecipanti e la loro attiva partecipazione hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative per rafforzare la sicurezza e la consapevolezza collettiva.



I promotori dell’evento Monika Jarosz e Gianluca Troiani si sono detti estremamente soddisfatti dell’esito, auspicando che “ ” diventi un appuntamento fisso nel calendario locale, a testimonianza dell’impegno per una comunità più sicura e consapevole.



Con queste due giornate, L’Aquila si conferma ancora una volta come una città che punta sulla prevenzione, sull’educazione e sul valore delle arti marziali come strumento per la crescita personale e sociale."