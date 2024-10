Grande partecipazione alla cerimonia della XIX edizione del Premio letterario nazionale “Hombres” che si è svolta sabato 26 ottobre, presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) e alla quale hanno preso parte esperti del settore letterario, filosofi, giornalisti, professori e artisti.

Organizzato dall’Associazione Hombres con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Santo Stefano di Sessanio, il Premio è stato ideato con il proposito di promuovere la cultura nei piccoli borghi abruzzesi e di creare uno spazio di incontro artistico in cui raccogliere poesie, sillogi, fotografie, video-poesie.

Negli anni il Premio Hombres ha acquistato un’importanza nazionale con la partecipazione di illustri giurati e riscontrando un numero sempre crescente di adesioni, diventando così itinerante grazie all’ospitalità dei piccoli comuni d’Abruzzo. Come ha ricordato Tiziano D'Urbano Basile, Presidente del Premio Hombres Itinerante

“Il Premio Hombres è una realtà consolidata in Italia e l'anno prossimo celebrerà il suo ventesimo anniversario. Quest'anno, la XIX edizione si è tenuta a Santo Stefano di Sessanio, con l’obiettivo, come ogni anno, di raccogliere opere letterarie e artistiche da tutto il territorio nazionale, valutarle attraverso la nostra giuria e predisporre un palcoscenico adatto in cui premiarle. A tal proposito scegliamo luoghi suggestivi dalla forte identità, che vivono in ombra rispetto ai centri urbani maggiori e che richiamano e vivono di cultura, proprio come Santo Stefano di Sessanio. Lo scopo è duplice: promuovere la cultura attraverso palcoscenici ideali e valorizzare al contempo il territorio che li ospita. Ringrazio, pertanto, l’amministrazione comunale di Santo Stefano di Sessanio per l’opportunità di aggiungere questa magnifica tappa sul nostro percorso e la giuria del Premio Hombres, che lavora sempre con grande solerzia e dedizione. Ci vedremo l’anno prossimo per un’altra grande edizione”.

Il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, durante il suo intervento, ha sottolineato la necessità di esaltare la cultura nelle piccole comunità di montagna in quanto depositarie dell’identità dell’intero territorio:

“Ho accolto con grande favore la proposta di ospitare a Santo Stefano di Sessanio il Premio letterario nazionale Hombres perché si tratta di un evento culturale di altissimo profilo capace di catalizzare l’attenzione verso il patrimonio storico artistico, esaltando la cultura che si tramanda attraverso la voce di tutti coloro che animano i luoghi e rendono vive le pietre”.

Presente anche l’assessore con delega ai Beni e Attività culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, che ha rimarcato l’importanza degli eventi culturali per favorire il rilancio economico e sociale delle aree interne:

“La cultura invita alla riflessione, stimola il pensiero critico e ci esorta a scoprire nuovi modi per interpretare il mondo, ma soprattutto è la forza della nostra Regione e il Premio Hombres recepisce pienamente questa consapevolezza perché ha sempre dimostrato di avvicinare le persone alla poesia e all’arte, proponendola come fonte di rinascita economica e sociale del territorio".

Le opere premiate sono state inserite nella collana letteraria “Quaderni di Hombres” che ogni anno raccoglie e distribuisce gratuitamente la silloge di poesia e di racconti dei vincitori del Premio. I vincitori hanno inoltre ricevuto opere in ceramica realizzate dagli artigiani locali.

Di seguito le opere premiate:

SEZIONE POESIA

Opera I classificata: “Clochard” di Osvaldo Crotti

Opera II classificata: “Tu bruci e io mi ritrovo” di Maria Tenace

Opera III classificata: “Blanca” Floredana De Felicibus

Menzione speciale per l’opera: “I poeti non sono vegani” di Manuela Di Dalmazi

Menzione speciale per l’opera: “Così sia” di Paolo Pagnotta

Menzione speciale per l’opera: “Accartocciata” di Maura Ustillani



SEZIONE RACCONTI

Opera I classificata: “Davanti al muro” di Francesca Brancaccio

Opera II classificata: “La cartolina” di Elisa Marchinetti

Opera III classificata: “La candida poesia” di Pierpaolo Fiore

Menzione speciale per l’opera: “Vittoriano” di Vito Nicassio

Menzione speciale per l’opera: “Un pazzo per amico” di Giovanni Pulci

Menzione speciale per l’opera: "La sedia dell’angelo” di Rita Muscardin



SEZIONE SILLOGE DI POESIA

Opera I classificata: “Parole di poesia” di Elli Rita Signani

Opera II classificata: “Tra le pieghe dell’anima” di Antonella Chiego

Opera III classificata: “Effimere effigi” di Paola Pedrelli

Menzione speciale per l’opera: “Cortometraggi” Alessandra Nepa

Menzione speciale per l’opera: “Io vivo qui” di Marta Vaccari

Menzione speciale per l’opera: “Del cielo il colore” di Ernesto De Feo

Menzione speciale per l’opera: “La densità del vuoto” di Assunta Spedicato



SEZIONE GIORNALISMO

Opera I classificata: “Al mio paesello acquisito” di Fiorella Gimigliano

Opera II classificata: “Diamanti a Bordighera” di Carolina Manfredini

Opera III classificata: “Idillio. Parte seconda” di Aldo Giordanino



SEZIONE FOTOGRAFIA

Opera I classificata: “Micromondi” di Emma Graziani

Opera II classificata: “Viaggia” di Emma Graziani

Opera III classificata: “Splash” di Pietro Bugli

Menzione speciale per l’opera: “Parco delle Energie” di Matteo Capone

Il vincitore della sezione Video-poesia, verrà dichiarato durante la premiazione