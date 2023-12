Grave Incidente Autostradale sulla A/14: Scontro tra Due Tir, 4 Km di Code e Rallentamenti

Intensi disagi si registrano lungo l'Autostrada A/14 tra Ortona e Val di Sangro a seguito di un grave incidente che ha coinvolto due camion. Attualmente, si segnalano quattro chilometri di coda a causa della situazione critica. La porzione di strada interessata si trova sulla A14 Bologna-Taranto, precisamente tra Lanciano e Val di Sangro in direzione Bari. Il tratto precedentemente chiuso a causa della collisione è stato riaperto, ma le conseguenze dell'incidente persistono.

L'evento si è verificato al km 420+600, e al momento il traffico scorre su due corsie con rallentamenti significativi. Gli automobilisti diretti a Bari sono consigliati di prendere l'uscita a Lanciano e rientrare in autostrada a Val di Sangro, seguendo il percorso sulla SS16 Adriatica.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso meccanico. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si lavora per ripristinare la normale circolazione e gestire l'emergenza in corso.