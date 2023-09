Grave Incidente Stradale: Camion si Ribalta sull'Autostrada A24, Conducente Ferito

Un grave incidente stradale ha paralizzato l'Autostrada A24 Roma-Teramo nel pomeriggio, causando attimi di paura per gli automobilisti coinvolti. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo per Tivoli e quello per Castel Madama, quando il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato pericolosamente.

Il tragico incidente ha creato momenti di grande apprensione per coloro che si trovavano in coda sul tratto autostradale, poiché il camion si è ribaltato lungo il lato della strada, coinvolgendo anche altri veicoli nella sua scia. Il conducente del camion è stato fortunatamente estratto dalla cabina, che si era accartocciata a causa del ribaltamento, ma ha riportato delle ferite. È stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori dell'Ares 118, mentre la polizia stradale ha collaborato con il personale di Strada dei Parchi per effettuare i rilievi necessari. Il soccorso stradale Sammarco è stato inoltre chiamato per affrontare la complessa situazione.

A seguito del ribaltamento del camion, le ripercussioni sul traffico nella regione abruzzese sono state significative, con lunghe code che si sono formate nel tratto interessato dall'incidente. Circa due ore dopo l'incidente, c'erano ancora 2 chilometri di fila tra lo svincolo per Tivoli, al chilometro 13, e lo Svincolo Castel Madama, al chilometro 23,9. La situazione ha causato notevoli disagi e ritardi per gli automobilisti nella zona.