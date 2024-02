Grave Incidente in un Cantiere a Bellante Paese: Operaio di 55 Anni Precipita dall'Impalcatura

Nel primo pomeriggio, poco prima dello sciopero generale nel settore edile per la sicurezza sul lavoro, si è verificato un grave incidente in un cantiere edile a Bellante Paese. Un operaio di 55 anni è caduto da un'impalcatura mentre lavorava in un cantiere comunale per la costruzione di un piccolo teatro in piazza Mazzini.

L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 6 metri, riportando un gravissimo trauma cranico commotivo e diverse fratture. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale medico che lo ha stabilizzato prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in codice rosso e attualmente si trova in prognosi riservata.

Secondo quanto riportato dai colleghi sul luogo dell'incidente, non si esclude che il 55enne abbia accusato un malore prima della caduta, ipotesi che verrà approfondita durante le indagini sul caso.