Grave Incidente nel Chietino: Operaio Ustionato Mentre Riparava un Cavo Danneggiato

Un grave incidente ha scosso la provincia del Chietino, coinvolgendo un operaio responsabile del Comune di Francavilla al Mare. L'uomo è rimasto gravemente ustionato intorno alle prime ore del mattino, attorno alle 6.40, mentre stava lavorando per ripristinare un cavo danneggiato della pubblica illuminazione, danneggiato a causa del temporale della notte precedente.

L'operaio si trovava su un cestello, manovrato da lui stesso, in compagnia di un collega, quando si è verificato l'incidente. Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora oggetto di indagine.

Il collega dell'operaio ferito ha dato immediatamente l'allarme dopo aver udito le sue grida. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui il servizio di emergenza medica 118, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza.

L'operaio ha subito gravi ustioni di secondo grado che interessano ben il 90% del suo corpo. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove sta ricevendo le cure necessarie.

L'incidente sottolinea l'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto quando si tratta di operazioni che coinvolgono l'energia elettrica. Le autorità stanno svolgendo ulteriori indagini per determinare le circostanze precise dell'incidente e garantire che misure adeguate vengano prese per prevenire simili incidenti in futuro.