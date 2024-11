Grave incidente in galleria, motociclista ferito: traffico bloccato per ore

Un uomo di 58 anni ha perso il controllo della sua moto nella galleria Collo, lungo l’ex superstrada del Liri, causando una chiusura del tratto per oltre un’ora.

Ieri pomeriggio, un incidente ha coinvolto un motociclista sull’ex superstrada del Liri, tra Canistro e Civitella Roveto. Il centauro, identificato come M.M., 58 anni, originario di Sora, ha riportato gravi ferite dopo aver perso il controllo della sua motocicletta all’interno della galleria. Le cause che hanno portato all’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Civitella Roveto, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire, finendo pesantemente sull’asfalto. L’incidente ha costretto le autorità a chiudere l’ex superstrada in entrambe le direzioni, provocando lunghe code e disagi al traffico per oltre un'ora.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari che hanno prestato le prime cure al motociclista, successivamente trasportato d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche non sono ancora stati divulgati.

L’incidente ha riportato l’attenzione sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale, specialmente all’interno delle gallerie, dove la visibilità e la conformazione della strada possono rappresentare un rischio aggiuntivo per i motociclisti e gli automobilisti. Le autorità raccomandano massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità per prevenire simili incidenti.