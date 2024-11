Grave incidente sul lavoro a Giulianova: operai feriti durante la raccolta rifiuti

Feriti due operai della Rieco durante un intervento di raccolta rifiuti, entrambi ora in ospedale ma fuori pericolo di vita. Accertamenti in corso sul camion compattatore coinvolto.

Incidente sul lavoro questa mattina tra le 6:30 e le 8:30 in via Monfalcone, Giulianova, dove due operai della Rieco, l’azienda incaricata della gestione della raccolta rifiuti cittadina, sono rimasti feriti mentre operavano con un camion compattatore. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si sarebbe improvvisamente sfrenato, procedendo all'indietro verso la spazzatrice e schiacciando uno dei lavoratori, un uomo di 57 anni. L'altro operaio, nel tentativo di soccorrere il collega e arrestare il movimento del mezzo, ha riportato una ferita al braccio.

Durante le operazioni di raccolta dell’organico, l'operaio più anziano si trovava nella parte posteriore del camion, tra il veicolo e la spazzatrice. Improvvisamente, il mezzo ha iniziato a muoversi, intrappolando il lavoratore. Uno dei colleghi ha tentato coraggiosamente di bloccare il compattatore, finendo con il braccio tra le ruote. Solo grazie all’intervento rapido degli altri operai il camion è stato fermato e riportato in posizione di sicurezza.

I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente, trasportando entrambi i feriti all'ospedale di Teramo. L'operaio di 57 anni ha riportato traumi alla schiena, ma non si trova in pericolo di vita. Anche il secondo lavoratore, sebbene ferito al braccio, non versa in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Giulianova per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell'accaduto. La sicurezza sul lavoro è ora sotto esame, e ulteriori controlli verranno effettuati per verificare lo stato di manutenzione e il corretto funzionamento del mezzo coinvolto. L'azienda ha dichiarato che collaborerà con le autorità per fare luce su quanto accaduto e adottare eventuali misure correttive per prevenire simili episodi in futuro.