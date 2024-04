Grave incidente sulla Teramo-mare: Giovane alla guida in condizioni critiche

Questa mattina, intorno alle 10:50, una violenta collisione ha coinvolto una Mercedes Classe A e un camion Mercedes Actros sulla Teramo-mare (Variante alla SS80), in direzione di Giulianova, all'altezza di Villa Zaccheo.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, sembra che l'auto, guidata da un giovane di 24 anni, abbia tamponato il camion. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione del mare, nei pressi dell'uscita di Villa Zaccheo.

A causa delle gravi lesioni riportate, il giovane conducente della Classe A è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Mazzini di Teramo tramite un'ambulanza della Croce Bianca di Teramo. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall'abitacolo del veicolo e hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente in attesa dei rilievi e della rimozione dell'auto da parte di un carroattrezzi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano per regolare il traffico e condurre le indagini sull'accaduto.

Durante le operazioni di soccorso, la corsia in direzione del mare è rimasta temporaneamente bloccata al traffico, causando alcuni rallentamenti nella zona.