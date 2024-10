Grave incidente sulla superstrada: traffico bloccato e soccorsi in azione

Scontro tra due auto vicino alla galleria del Salviano. Vigili del fuoco e ambulanze sul posto, traffico in tilt verso Avezzano.

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la superstrada che collega Capistrello ad Avezzano, nei pressi dell’ingresso della galleria del Salviano. Almeno due veicoli sono stati coinvolti nell'impatto, tra cui un Suv BMW di colore scuro. Al momento, non sono ancora note le condizioni delle persone rimaste ferite.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno gestendo le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. La dinamica dello scontro non è ancora stata chiarita, ma le autorità stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi.

Il traffico in direzione Avezzano è stato completamente bloccato, con lunghe code che si sono formate rapidamente. I soccorritori stanno operando con la massima urgenza, e si prevede che la circolazione resterà compromessa per diverse ore. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità e cercando di deviare il traffico su percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

La situazione è in costante aggiornamento, e si attendono ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sulla ripresa della viabilità.