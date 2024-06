Gru prese d'assalto da ladri di rame: cantieri nel mirino, "rischio incidenti e danni alle imprese"

Ancora furti nei cantieri edili dell'Abruzzo Medio Adriatico. Due nuovi episodi, avvenuti nella stessa notte, hanno fatto scattare l'allarme tra le imprese del settore. A denunciare la situazione, con toni preoccupati, sono Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Ance (Associazione costruttori) Chieti-Pescara.

I ladri, ormai specializzati nel furto di rame, hanno preso di mira i cantieri della stessa ditta, già vittima di diversi raid negli ultimi anni. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi si arrampicano sulle gru per rubare i cavi di alimentazione elettrica, causando notevoli danni e disagi alle imprese.

"Oltre al rilevante costo dei materiali rubati", sottolinea Ance Abruzzo in una nota, "le imprese subiscono anche il fermo cantiere, con la necessità di ripristinare le linee elettriche". Un danno che si aggiunge al rischio di incidenti per i ladri stessi, che si arrampicano sui tralicci delle gru, spesso di notte, con gravi pericoli per la loro incolumità.

"Al di là del danno economico e organizzativo", dichiara il presidente di Ance Chieti Pescara, Antonio D'Intino, "c'è il rischio che le imprese vengano ritenute responsabili di eventuali incidenti subiti dai malviventi durante i furti. Una situazione inaccettabile che richiede un intervento deciso da parte delle forze dell'ordine".

Confindustria e Ance annunciano l'avvio di un'indagine tra i propri iscritti per mappare l'entità dei furti e sollecitare un'azione più incisiva da parte delle autorità competenti. "Non possiamo più permettere che i cantieri diventino terra di nessuno", concludono le associazioni. "È necessario tutelare la sicurezza delle imprese e dei lavoratori, oltre a salvaguardare il patrimonio economico del nostro territorio".

L'escalation di furti di rame nei cantieri edili rappresenta un problema serio che richiede una risposta tempestiva e coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte. La sicurezza dei lavoratori, la tutela delle imprese e la salvaguardia del patrimonio collettivo devono essere priorità assoluta.