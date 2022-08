Campo Imperatore, Questa mattina intorno alle 12,30 un gruppo escursionisti è stato colpito da un fulmine nel versante aquilano del Gran Sasso.

Uno di loro, che sarebbe stato preso in pieno, è in condizioni più gravi e in stato di incoscienza: è stato soccorso dall’elicottero del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Feriti anche gli altri due, medicati sul posto e poi soccorsi dalle ambulanze