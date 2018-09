Guardia Costiera, Cambio di comando al 3° nucleo, arriva il capitano di fregata Davide Severino

Cambio di Comando presso l’aeroporto militare Pasquale Liberi, sede del 3° Nucleo Aereo Guardia C ostiera di Pescara. Il Capitano di Fregata Tc/Eli Luigi AMITRANO cede il timone del Reparto Volo al Capitano di Fregata pil. Davide SEVERINO.

Dopo circa cinque anni al Comando del Reparto di Volo Pescarese, il 24 Settembre il Capitano di FregataTc/Eli Luigi Amitrano cede il comando al Capitano di Fregata pil. Davide Severino.

Nel corso degli ultimi anni ha avuto luogo una profonda trasformazione logistica del Nucleo Aereo grazie alla realizzazione di tre hangar per il ricovero degli aerei ed elicotteri della Guardia Costiera ed al rifacimento del piazzale di manovra. Il predetto periodo ha altresì visto la nascita del nucleo Elicotteri in seno al 3 Nucleo Aereo, grazie all’arrivo di 2 elicotteri AW 139.

Dal punto di vista operativo il Reparto si è reso protagonista di importanti attività di soccorso, tra le quali l’operazione Norman Atlantic ed il supporto ai soccorsi all’hotel Rigopiano, nonché di attività di telerilevamento, tra le quali il monitoraggio a supporto delle operazioni di recupero della Costa Concordia, il supporto alle indagini sugli inquinamenti in Campania ed una costante attività di prevenzione e repressione dell’inquinamento in ambito marittimo e dell’attività di pesca illegale nei mari italiani.

Il comando del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera pas sa dunque al Capitano di Fregata pil. Davide Severino, 45 anni, Cagliaritano, laureato in Giurisprudenza, pilota di aerei della Guardia Costiera dal 2001, precedentemente in servizio per 4 anni presso il Comando operativo marittimo della NATO di Londra.

Il Comandante Amitrano è trasferito nella sede di Roma, presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.