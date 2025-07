Guardia Costiera blocca maxi carico: 8,5 quintali di vongole sequestrate

La Guardia Costiera di Silvi Marina intercetta al mattino un trasbordo illecito di vongole senza etichettatura: sequestrati 70 sacchi per attività criminale.

Un’operazione mirata ha portato al sequestro preventivo di 8,5 quintali di vongole, intercettate dalla Guardia Costiera di Silvi Marina durante una vigilanza a terra all’alba. I militari hanno notato un’imbarcazione da diporto avvicinarsi a pescherecci, trasbordando 70 sacchi celati da teli, senza alcuna etichettatura o documentazione idonea.

L'intervento della Guardia Costiera, facente parte delle attività di contrasto alla pesca illegale lungo la costa giuliese di competenza dell’ufficio circondariale marittimo di Giulianova, si è concluso con il sequestro e il rapido rigetto dei molluschi in mare, essendo vivi e vitali — una procedura prevista dalla normativa a tutela dell’ecosistema marino.

Il pescato era destinato a finire sul mercato in modo illecito, eludendo controlli e certificazioni previste per la tracciabilità e la sicurezza alimentare. L’azione odierna si inserisce in un contesto di monitoraggio continuo finalizzato a reprimere fenomeni di pesca abusiva sotto costa, operato dalle unità della Guardia Costiera di Giulianova.