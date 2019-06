Guida in stato d'ebrezza e drogato, continua la lotta della Polizia di Stato sul territorio

Nell’ambito dei servizi mirati per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato anche nel mese di giugno ha effettuato un’attività di prevenzione e controllo che ha prodotto risultati significativamente apprezzabili.

La notte del 23 giugno scorso, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (AQ), in collaborazione con il personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di L’Aquila, ha messo in campo una task force nell’area della città di Avezzano, che ha consentito di procedere al controllo di oltre 110 autovetture, identificare circa 240 persone, tra conducenti e passeggeri, e contestare 11 violazioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività sono state sequestrare 5 autovetture, 3 delle quali sprovviste di polizza assicurativa, e segnalate nr. 9 persone all’Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente decurtazione di 100 punti e ritiro delle patenti di guida. Inoltre, per 5 di queste, che sono anche risultate POSITIVE AL TEST DROGA, ci saranno ulteriori sanzioni.



La specifica attività di vigilanza stradale svolta dalla Polizia Stradale, per il raggiungimento degli obiettivi volti alla riduzione dell’incidentalità, proseguirà anche nei prossimi fine settimana,