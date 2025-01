Hal Hickel, Romics d’Oro della 34^ edizione

Hal Hickel, uno dei maggiori maestri dell’animazione e dei visual effects americani, vincitore di 1 premio Oscar, 2 Emmy, 1 Bafta e 2 Saturn Award, sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro durante la 34^ edizione del Festival, in programma dal 3 al 6 aprile 2025 a Fiera Roma.



Originario di Portland, Oregon, Hickel si è formato al California Institute of the Arts e ha iniziato la sua carriera ai Will Vinton Studios come clay animator e supervisore di animatroniche. Dopo l’esperienza in Pixar come animatore del primo Toy Story, nel 1996 ha trovato il suo posto definitivo nella Industrial Light & Magic (ILM) di George Lucas dove è passato rapidamente dal ruolo di animatore in Jurassic Park:Il mondo perduto a quello di lead animator in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, contribuendo a dare vita ad alcuni dei personaggi più iconici della saga.



Nel 2000 è stato promosso animation supervisor collaborando con la leggenda dei visual fx Dennis Muren in A.I. Artificial Intelligence di Steven Spielberg e poi in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, e ancora in Iron Man e nei primi tre capitoli della saga Pirati dei Caraibi. Il suo lavoro su Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma è stato premiato nel 2007 con il Premio Oscar e il BAFTA per i migliori effetti visivi.



Tra le sue opere più celebri figurano anche Pacific Rim di Guillermo del Toro, che gli è valso una quinta nomination ai BAFTA, e il film d'animazione Rango, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione, dove ha lavorato come responsabile delle animazioni. Hickel è stato inoltre protagonista nella creazione di alcune scene epiche di Warcraft e ha supervisionato l'animazione di Rogue One: A Star Wars Story, guadagnando prestigiose nomination agli Oscar, ai BAFTA e ai premi VES. Più recentemente, ha curato la spettacolare sequenza della rapina al treno in Solo: A Star Wars Story e ha portato il suo talento nelle due serie The Mandalorian e The Book of Boba Fett.



“Hal Hyckel è in grado di animare – nel senso di dare un’anima – a qualsiasi creatura di qualsiasi galassia, e di stamparla nel nostro immaginario come se fosse il più vicino dei nostri amici o conoscenti” dice Max Giovagnoli, responsabile Cinema di Romics. Il lavoro di Hickel si è sempre distinto per la straordinaria abilità nel combinare tecniche di animazione tradizionale con le più avanzate tecnologie digitali, dando vita a personaggi e creature indimenticabili.



Durante la 34^ edizione di Romics, Hal Hickel sarà protagonista di un incontro speciale che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera artistica.