Hashish nel Cioccolato, ma non Sfugge alla Squadra Mobile della Polizia

Durante i servizi volti a contrastare il traffico di stupefacenti, intensificati in occasione delle festività pasquali, la Squadra Mobile ha arrestato un giovane di 19 anni proveniente dalla provincia di Teramo, trovato a bordo della propria auto.

Gli agenti hanno notato il giovane parcheggiato vicino a un noto centro commerciale della città, rimanendo in macchina per un po' con evidente nervosismo. Questo atteggiamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di perquisire il veicolo.

La perquisizione ha portato alla scoperta di una busta contenente 40 "barrette" di hashish, camuffate come snack conosciuti, nascoste sotto il sedile del passeggero. Il peso totale dello stupefacente ammontava a quasi 2,1 chili. Inoltre, sono stati sequestrati 450 euro in contanti, per i quali il giovane, uno studente senza reddito, non ha saputo fornire una giustificazione plausibile, presumibilmente legati all'attività di spaccio.

Il giovane è stato immediatamente arrestato e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si stima che la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 15.000 euro una volta rivenduta al dettaglio.