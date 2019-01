"Homeschooling'", arriva a Pescara la prima scuola parentale

Una scuola alternativa dove la giornata è organizzata intorno al singolo bambino, dove è possibile strutturare percorsi individuali e di gruppo secondo ritmi personalizzati, fondamentale per bimbi che hanno bisogno di lunghi intervalli o faticano a concentrarsi.

Arriva in Abruzzo, a Pescara, il primo esempio di scuola parentale. La 'homeschooling' o 'istruzione parentale' è la scelta di una famiglia o di un gruppo di famiglie di provvedere autonomamente all'istruzione dei figli.

L'insegnamento, nel caso della scuola pescarese 'Naturalmente', è impartito da educatori privati. Alla fine di ogni anno scolastico l'alunno sostiene un esame.

Nella primaria che a Pescara aprirà a settembre, gestita da un'Associazione no profit di genitori, non solo si può evitare di portare lo zaino, ma si potrà studiare stando in piedi o seduti, a terra o sopra una palla; immersi nella lingua inglese si trascorrono dieci ore ogni settimana, tanti i momenti all'aria aperta. Tutto per un massimo di 15 alunni.