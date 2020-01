Il Master di I livello è coordinato dal prof. Enzo Sechi, Docente di Neuropsichiatria Infantile e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Direzione Universitaria dell'Ospedale San Salvatore, e si avvale di un Comitato ordinatore composto dai professori: Domenico Passafiume, Enrico Perilli, Elisabetta Tozzi.

Il Master, promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MEsVA), è stato scelto dal Consorzio San Stef. Ar. Abruzzo (Centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale) per l'aggiornamento professionale e la formazione dei propri operatori.

Il trattamento clinico e riabilitativo per i soggetti in età evolutiva è un obiettivo importante per la sostenibilità sociale UN MASTER PER FORMARE E AGGIORNARE I PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA.

Il Master "I Disturbi del Neurosviluppo in età evolutiva. Aspetti clinici e trattamento riabilitativo" ha carattere interprofessionale, si rivolge ai professionisti della riabilitazione e tratta gli aspetti clinico-riabilitativi nell'età evolutiva con l’obiettivo di offrire le competenze scientifiche e professionali per l'inquadramento diagnostico, la valutazione e il trattamento dei Disturbi del Neurosviluppo, un gruppo di condizioni che si manifestano solitamente in età prescolare, con conseguente compromissione del funzionamento personale, sociale scolastico e lavorativo (DSM 5, APA 2013), costituendo un problema importante di sanità pubblica ( Disabilità Intellettive, Disturbi della comunicazione, Disturbi dello spettro dell'autismo, Disturbo da Deficit di attenzione ed Iperattività, Disturbi specifici dell'apprendimento, Disturbi del movimento)

Le attività didattiche, impostate sulla base delle recenti evidenze scientifiche, guideranno l'allievo nella formulazione di diagnosi, trattamenti clinici ed interventi riabilitativi individualizzati.

Il corso svilupperà i criteri, le caratteristiche diagnostiche, la prevalenza, i fattori di rischio, l’insorgenza e il decorso dei disturbi del neurosviluppo con particolare attenzione alle comorbilità con altri disturbi dell’età evolutiva, alla genetica, al trattamento farmacologico e al profilo funzionale riabilitativo.

