I Solisti Aquilani, superati e 3,5milioni di ascolto sulla piattaforma Spotify

A un anno esatto I Solisti Aquilani ritornano nel loro Abruzzo nella Chiesa di Sant'Antonio a Giulianova, 16/11/19, con il progetto "Una Nuova Stagione-Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni", dopo aver superato i 3,5 milioni di ascolti su Spotify.

Il Concerto sarà anticipato dalla proiezione del cortometraggio "Una Nuova Stagione" con il fine di introdurre il pubblico a questa attuale chiave interpretativa attraverso immagini particolarmente evocative.

Nelle scorse settimane a Palazzo Fibbioni è stata presentata la rassegna dei Solisti Aquilani "Musica per la città" che ha preso il via il 31/10 e che si concluderà il 6/5/20: un ventaglio delle migliori produzioni che I Solisti Aquilani porteranno in Italia e nel mondo.

Il cartellone vede musica contemporanea, prime esecuzioni assolute, musica jazz e tanti ospiti prestigiosi come Pinchas Zukerman, Vera Beths, Carlo Boccadoro, Pietro Borgonovo.