I più fragili al centro, le politiche di sostegno per pazienti ADI e SAD

L’Assessore comunale alle Politiche Sociali Manuela Tursini è intervenuta stamane in conferenza stampa per la presentazione del primo modello di affidamento in coprogettazione del Comune dell’Aquila riguardo il Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) e Assistenza domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani ultrasessantacinquenni:



“Il modello organizzativo di servizi SAD e ADI per anziani fragili va ad attuare il regolamento approvato in Consiglio Comunale nel 2022 che disciplina la coprogettazione tra amministrazione comunale ed enti del Terzo Settore. La peculiarità e l’innovatività del progetto risiede in una presa in carico della persona in maniera globale, andando a lavorare non solo sui fabbisogni socioassistenziali, ma anche sulla sfera del benessere fisico, personale e sociale con strumenti e pratiche di welfare di comunità”.



Sull’argomento il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo ha dichiarato:



“La pianificazione locale di welfare è un valore aggiunto per il nostro territorio, con la coprogettazione si può favorire, infatti, una maggiore vicinanza verso i cittadini, soprattutto gli anziani e i fragili. Grazie alla sinergia tra amministrazione e Terzo Settore sarà possibile intercettare più rapidamente i bisogni delle persone e prestare l’adeguata assistenza”.