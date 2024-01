IL SINDACO DI NAVELLI CANDIDATO ALLE REGIONALI: “CI RIVOLGIAMO AGLI INDECISI"

“Le parole di Antonio Tajani, per il quale non cerchiamo consensi tra le fila degli alleati, incarnano alla perfezione lo spirito che, a tutti i livelli, pervade chi sta mettendo cuore e impegno in Forza Italia, compreso il sottoscritto che, dopo più di vent’anni come amministratore, ha deciso di chiedere alla propria comunità la fiducia per avere una responsabilità ancora maggiore”.



Così Paolo Federico, sindaco di Navelli (L’Aquila) e candidato al Consiglio regionale dell’Abruzzo nel collegio provinciale dell’Aquila, partecipando stamattina a Roma alla conferenza stampa con cui il segretario nazionale degli azzurri ha presentato le nuove adesioni al partito.



“È tra gli indecisi, la società civile, gli astenuti - che negli anni sono cresciuti sempre di più - e tra tutti coloro che sono moderati e liberali che ci rivolgiamo”, aggiunge Federico. “Proprio come l’onorevole Tajani, sono molto ottimista della risposta dell’elettorato, in queste prime settimane di campagna elettorale ho registrato un clima di grande fiducia e di particolare interesse verso una forza credibile e affidabile, in cui prevale il pragmatismo e la vicinanza alle comunità locali, in cui si privilegiano i fatti alle parole”.



“Ringrazio Tajani e il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia”, conclude Federico, “come loro ritengo realistico l’obiettivo del 15 per cento di consenso per le elezioni in Abruzzo che si è posto il partito”.