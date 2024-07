Identificato e Denunciato l’Imbrattatore di Piazza San Bartolomeo grazie alla Videosorveglianza

La rete di videosorveglianza della città di Avezzano ha permesso di identificare rapidamente l'autore di atti vandalici in piazza San Bartolomeo. Il responsabile, che aveva imbrattato una panchina pubblica e un pannello per affissioni pubblicitarie, è stato inchiodato dalle telecamere di sicurezza e denunciato alle autorità.

Un Sistema di Sorveglianza Efficace

L'assessore alla sicurezza, Cinzia Basilico, ha commentato con soddisfazione l’efficacia del sistema di sorveglianza, recentemente potenziato con l'intelligenza artificiale. "La nostra agorà dell’identità cittadina è stata vandalizzata; chi si è macchiato di un simile e vergognoso gesto dovrà ora rispondere del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui", ha dichiarato Basilico. "La piazza-gioiello di Avezzano è protetta 24 ore su 24 e grazie ai nostri occhi elettronici, l’autore è stato immediatamente individuato e denunciato".

Il dottor Luigi Marino, delegato dal sindaco per il restyling della piazza, ha segnalato prontamente gli atti vandalici alla polizia locale e informato l’assessore Basilico. La risposta delle forze dell'ordine è stata tempestiva, consentendo di risalire rapidamente al colpevole.

Ripristino e Nuove Misure di Sicurezza

Non appena individuato il vandalo, le autorità locali hanno provveduto a ripulire la panchina e il pannello per affissioni, che erano stati imbrattati con espressioni volgari. L'assessore Basilico ha sottolineato l’importanza di preservare i simboli cittadini e ha ringraziato il dottor Marino per il suo alto senso civico e la sua prontezza nell'agire.

Purtroppo, la notte successiva è stata segnalata un'altra serie di atti vandalici nella stessa piazza, inclusa la distruzione di una lampada votiva dedicata alle vittime del sisma del 1915. Anche in questo caso, il sistema di videosorveglianza è stato cruciale per identificare rapidamente il responsabile.

Tolleranza Zero contro i Vandali

L’assessore Basilico ha annunciato un approccio ancora più rigido nei confronti dei vandali, soprattutto quando vengono colpiti simboli di grande valore storico e comunitario. "Questa volta, saremo ancora più duri", ha affermato. "Il reato del quale dovrà rispondere l’autore, una volta individuato, non sarà solo deturpamento, ma danneggiamento, che prevede anche la reclusione da sei mesi a tre anni, a seconda della gravità".

Il Comune di Avezzano ha deciso di costituirsi parte civile e richiedere un risarcimento danni, dimostrando un impegno concreto nella lotta contro i vandali e nella tutela del patrimonio cittadino. L'azione decisa delle autorità vuole lanciare un chiaro messaggio a chiunque intenda deturpare la bellezza e l'integrità della città: nessuno sfugge alla “vista” della legalità.