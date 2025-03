Idraulico derubato con il finto sms: svelato il trucco dei cybercriminali

Un idraulico di Teramo perde 15mila euro in un batter d'occhio, ingannato da un falso sms che traveste un tentativo di truffa online ben architettato.

Un altro caso di cybercriminalità ha scosso la provincia di Teramo. Un idraulico 60enne si è visto svuotare il proprio conto corrente di circa 15mila euro in poche ore, vittima di una truffa sofisticata che ha sfruttato un messaggio di phishing. Il criminale ha inviata una comunicazione via sms, apparentemente proveniente dalla banca della vittima, che avvisava di un'operazione sospetta sul suo conto corrente. L’utente, ingannato dal messaggio che sembrava autentico, ha seguito le istruzioni contenute nel link, che lo ha portato su una pagina falsa che simulava quella della sua banca.

Pochi giorni prima di scoprire il furto, il malcapitato aveva ricevuto un messaggio che lo avvertiva di una transazione sospetta di circa 5mila euro. La presunta banca gli chiedeva di verificare alcune credenziali per completare l’operazione di blocco. Ma, come evidenziato dagli esperti di polizia postale, era proprio questo l’inganno: il sito web non era quello ufficiale, e chi ci ha cliccato sopra ha inconsapevolmente fornito le proprie informazioni personali, tra cui codici bancari e numeri di telefono. Subito dopo, i truffatori sono riusciti a compiere una serie di prelievi di piccole somme dal conto, sfruttando il meccanismo delle microtransazioni per non destare sospetti.

Il modus operandi dei truffatori è ormai ben noto: attraverso falsi sms e link ingannevoli, cercano di far credere alla vittima che sia necessaria una verifica urgente. Una volta ottenuti i dati bancari e il numero di cellulare, il passo successivo è quello di ottenere la one-time password (OTP), inviata tramite sms, che consente ai malintenzionati di eseguire le operazioni fraudolente.

Le forze dell’ordine continuano a lanciare appelli per educare gli utenti a riconoscere i segnali di allarme, invitando tutti a non cliccare su link provenienti da messaggi non sollecitati. La prevenzione è fondamentale per proteggersi da truffe sempre più sofisticate, che sfruttano la distrazione e la fiducia dell'utente nei confronti della tecnologia.

Risultato: un altro cittadino che ha subito danni enormi, ma anche un’altra lezione su come difendersi dalle minacce digitali che ci circondano.