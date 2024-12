Il 2024 della Tunué: crescita straordinaria e successi editoriali senza precedenti!

Nel 2024, la Tunué ha concluso un anno straordinario, celebrando il suo ventennale con risultati eccezionali e una crescita significativa. Grazie alla sua capacità di attrarre lettori di tutte le età, la casa editrice ha registrato importanti traguardi che consolidano il suo ruolo nel panorama editoriale italiano.

Uno dei principali successi è legato a PERA TOONS, autore bestseller che ha conquistato il cuore delle famiglie italiane. Secondo i dati Gfk, PERA TOONS si è posizionato come l'autore più venduto dell'anno in termini di valore, con una presenza costante nelle classifiche di vendita. Occupando ben otto posizioni nelle top ten dei libri per ragazzi e dei fumetti, ha venduto quasi 2 milioni di copie tra tutti i suoi titoli, consolidando il suo successo e il legame con un vasto pubblico.

Nel complesso, la Tunué ha registrato una crescita del 3% rispetto a un mercato che, invece, ha segnato un calo del 1,82%. La casa editrice si è affermata come la 34° editrice italiana per copie vendute, risultando 8° tra i marchi di libri per ragazzi e 3° nella fascia primaria. Tra le case editrici di fumetto (escludendo i manga), la Tunué si conferma al 1° posto con una quota di mercato superiore al 25%, quasi il doppio della seconda in classifica, mentre nel settore dei fumetti per ragazzi detiene oltre il 50% della quota di mercato, superando di gran lunga i concorrenti, tra cui Disney.

Oltre a PERA TOONS, il 2024 ha visto altre grandi conferme. Paco Roca ha pubblicato il suo nuovo graphic novel, "L’abisso dell’oblio", che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica, mentre Shaun Tan continua a essere un punto di riferimento nel panorama del fumetto internazionale. A questi si aggiunge Jérémie Moreau, il cui fumetto "I Pizzly" ha vinto il prestigioso Premio Strega ragazzi e ragazze per la Miglior narrazione per immagini, segnando un importante traguardo per il mondo del fumetto.

Il 2024 ha visto anche il lancio di nuove proprietà editoriali di grande successo, tra cui Sonic the Hedgehog e SpongeBob, che hanno riscosso un ottimo riscontro, così come le serie di grande seguito come Emma e l’unicorno di Dana Simpson, Le Elle, Avatar: The Last Airbender e Terry Time di Gud, che si conferma un autore di riferimento nel campo della didattica attraverso il fumetto.

La Tunué ha così chiuso un anno straordinario, con una crescita significativa, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama editoriale italiano, e guardando con fiducia al futuro, forte dei suoi successi e della sua continua capacità di innovare nel mondo del fumetto e della letteratura per ragazzi.