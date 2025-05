Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano sul podio dei Campionati Italiani FIJLKAM U21 di Karate

A Taranto dal 25 al 27 aprile si è svolto presso il PalaMazzola, il Campionato Italiano U21 di karate, riservato agli atleti più talentuosi con un’età compresa tra i 17 ed i 20 anni.

La competizione organizzata su 4 aree di gara ha visto la partecipazione di 400 atleti divisi in kata e kumite.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, ha presentato i suoi due migliori atleti di categoria della specialità kata, Federico Arnone e Francesco Bartolini.

In questo Campionato, il CPGA Karate è riuscito ad ottenere un fantastico risultato conquistando il 2° posto nella classifica per società. Il risultato ottenuto evidenzia l’altissimo livello rappresentato dal club aquilano a livello italiano ed internazionale.

Lo svolgimento della gara ha visto: Federico Arnone (Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate), classe 2004, riuscire, dopo 5 incontri di altissimo livello, ad aggiudicarsi una meritata medaglia di bronzo, che va ad arricchire il suo nutrito palmares. Francesco Bartolini (Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate), classe 2007, ha eseguito due ottime prove, contribuendo in modo significativo alla classifica per società.

Questo è stato il podio del Campionato U21 Kata 2025: Oro per Vincenzo Pappalardo (FFOO), Argento per Guido Polsinelli (FFOO), Bronzo per Federico Arnone (CPGA Karate AQ) e Samuele Moscatelli (Cao Cantù).

Per questi ottimi risultati il Maestro Benedetto Arnone, Direttore Tecnico del CPGA, è stato premiato come 2° Insegnante Tecnico Federale di Kata Categoria U21 (FIJLKAM) a livello italiano.