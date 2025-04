Il Comune Usa ChatGPT per Ricordare l'Avv. Milo, è Polemica

Il ricordo dell'avvocato Antonio Milo, redatto dall'ufficio stampa del Comune di Avezzano, ha suscitato polemiche dopo la scoperta dell'uso di ChatGPT per la sua stesura.

Un episodio che ha sollevato discussioni nel panorama politico e giornalistico abruzzese: l'ufficio stampa del Comune di Avezzano ha diffuso un comunicato di cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Antonio Milo, noto penalista della città. Tuttavia, il testo, redatto con l'ausilio di ChatGPT, ha suscitato critiche per l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura di un messaggio istituzionale.

L'ex direttore del quotidiano "Il Centro", Stefano Tamburini, ha espresso il suo disappunto definendo l'episodio come un esempio di "norcineria all'ufficio stampa". Secondo Tamburini, l'uso di un software per redigere un messaggio di cordoglio per una figura di rilievo come l'avvocato Milo è inaccettabile, soprattutto considerando la familiarità che molti avezzanesi avevano con lui.

Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha voluto rendere omaggio all'avvocato Milo, descrivendolo come "un punto di riferimento per tutta la comunità, un uomo giusto e un professionista esemplare". La sua scomparsa, avvenuta a 63 anni dopo una lunga malattia, ha lasciato un vuoto nella comunità marsicana.

Nonostante le polemiche, il testo del comunicato è stato successivamente modificato, rimuovendo la dicitura che indicava l'uso di ChatGPT.