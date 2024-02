Il Giorno della Meloni in Abruzzo: Da L'Aquila a Montesilvano

Oggisarà una giornata intensa per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che farà tappa in Abruzzo per una serie di importanti impegni. Il suo viaggio inizia a L'Aquila, la città dove è stata eletta deputata, per poi proseguire a Montesilvano per la presentazione dei World Skate Games 2024, una prestigiosa manifestazione di pattinaggio a rotelle.

L'evento principale a L'Aquila avrà luogo alle 15 presso l'Auditorium del Parco del Castello, dove sarà firmato l'Accordo di Sviluppo e Coesione con la Regione Abruzzo. Questo accordo prevede considerevoli finanziamenti, per un totale di 1,2 milioni di euro, provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta di un importante passo per la regione, che riceverà una parte significativa di questi fondi per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Successivamente, nel tardo pomeriggio, la Meloni si trasferirà a Montesilvano per partecipare alla presentazione dei World Skate Games 2024, un evento di portata internazionale che avrà luogo dal 29 agosto al 6 settembre. Questa manifestazione non solo coinvolgerà diverse regioni italiane, ma vedrà anche la partecipazione di numerose località abruzzesi.

La visita della Meloni in Abruzzo arriva in un momento cruciale, a meno di un mese dalle elezioni, e rappresenta un sostegno importante per la maggioranza di centrodestra guidata dal presidente uscente Marco Marsilio. Giovedì sarà il turno di Matteo Salvini, leader della Lega, a conferma dell'importanza strategica dell'Abruzzo nelle prossime elezioni.

La giornata sarà intensa anche dal punto di vista logistico, con il Comune di Montesilvano che ha predisposto un piano viabilità speciale per gestire l'afflusso di cittadini in occasione dell'evento. Sia a L'Aquila che a Montesilvano, la presidente del Consiglio sarà accolta con grande entusiasmo, testimoniando l'importanza e l'interesse suscitato dai suoi impegni nella regione abruzzese.