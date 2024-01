Il Gran Sasso Illuminato di Rosa: Polemiche e Dibattito Tra Istituzioni

La decisione del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di respingere l'illuminazione rosa della vetta del Corno Grande in occasione del passaggio del Giro d'Italia continua a generare polemiche e discussioni.

Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ha risposto al presidente della Regione Marco Marsilio riguardo all'offerta di mediazione istituzionale. D’Angelo ha apprezzato l'interessamento di Marsilio, ma ha notato la mancata convocazione di attori chiave come il Comune di Pietracamela e la Provincia di Teramo, sottolineando l'importanza di coinvolgere tutte le parti interessate.

Marsilio ha risposto sottolineando che l'obiettivo era coinvolgere le parti direttamente coinvolte, come il Comune di Isola del Gran Sasso e il Parco nazionale, per trovare una soluzione. Ha enfatizzato l'importanza di concentrarsi sulla risoluzione del problema anziché sul protagonismo individuale.

Mentre le istituzioni cercano una soluzione, c'è chi applaude alla decisione del Parco. Mountainwilderness Abruzzo ha espresso soddisfazione per il rifiuto dell'illuminazione rosa, sottolineando l'inadeguatezza dell'idea come strumento promozionale per il territorio montano. Hanno evidenziato che la montagna, incluso il Gran Sasso, già mostra la sua bellezza attraverso il ciclo naturale e non ha bisogno di artifici notturni.

Il dibattito continua a coinvolgere varie parti, con opinioni divergenti sull'impatto ambientale e promozionale dell'illuminazione rosa del Gran Sasso.