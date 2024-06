Il Libro Nero di Biondi: Le Opere Pubbliche Mai Realizzate che Svelano un Bilancio Incompleto

Nove progetti ambiziosi, più di 100 milioni di euro di fondi pubblici, e ancora nessuna opera realizzata. Questo è il quadro disegnato dal "Libro Nero di Biondi", un dossier dettagliato e documentato pubblicato dal Partito Democratico dell'Aquila, che rivela una serie di opere pubbliche strategiche mai portate a compimento durante i sette anni di amministrazione guidata dal sindaco Biondi.

La Denuncia del Partito Democratico

Presentando il dossier alla stampa, il segretario cittadino del PD Nello Avellani ha sottolineato il fallimento clamoroso dell'amministrazione Biondi nel realizzare opere fondamentali per la città. "Sette lunghi anni sono trascorsi e ancora le promesse sono rimaste lettera morta", ha dichiarato Avellani con tono indignato. "Le risorse sono state assegnate, i progetti elaborati con cura, ma le opere non sono mai state completate, lasciando un vuoto imbarazzante nel panorama urbano."

Opere Cruciali Mai Realizzate

Tra le incompiute evidenziate nel dossier ci sono progetti di grande rilevanza per la città. Ad esempio, il Piano di recupero urbano di viale della Croce Rossa, finanziato con 10 milioni di euro dal CIPE nel lontano 2012, avrebbe dovuto trasformare l'area in un polo verde, con piste ciclabili, parcheggi interrati e spazi ricreativi. Tuttavia, a distanza di anni, il progetto è fermo e solo una frazione dei fondi stanziati è stata utilizzata.

Risorse Spese Inutilmente

Il dossier mette in luce anche casi in cui ingenti risorse sono state spese senza risultati concreti. Ad esempio, nel progetto di recupero urbano di Porta Barete/Santa Croce, finanziato con 7,5 milioni di euro, si è svolto un costoso concorso di progettazione che non ha portato a nessun risultato tangibile. Nel frattempo, il comune ha siglato accordi svantaggiosi con privati, disperdendo ulteriormente il patrimonio pubblico.

Il Grido di Protesta

Il Partito Democratico ha sollevato il problema delle risorse pubbliche sprecate e delle opere fondamentali rimaste incompiute, chiedendo un'analisi seria e trasparente sull'utilizzo di queste risorse e sulle prospettive future per la città. Con il "Libro Nero di Biondi", il PD invita la cittadinanza a riflettere sull'operato dell'amministrazione e a chiedere conto delle promesse non mantenute, evidenziando il bisogno di un cambiamento radicale nella gestione delle risorse e dei progetti pubblici.

Ecco un elenco dei progetti menzionati nel "Libro Nero di Biondi":