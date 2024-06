Il MISTERO dei COPERTONI Lasciati nella VILLA COMUNALE

Il mistero dei copertoni abbandonati nella villa comunale ha scatenato l'attenzione dei cittadini dopo che il consigliere comunale Verini ha sollevato la questione su Facebook. La villa comunale, solitamente un luogo di svago e relax per i residenti, è stata improvvisamente trasformata in uno scenario insolito, con copertoni abbandonati che creano non solo un'impressione di incuria, ma anche di mistero.

L'abbandono dei copertoni ha sollevato domande sulla loro origine e sul motivo per cui sono stati lasciati lì. Il consigliere Verini ha sollecitato un'indagine da parte dell'ASM per chiarire il mistero e garantire che la villa comunale torni al suo stato originale di bellezza e tranquillità.

Alcuni residenti ipotizzano che i copertoni possano essere stati abbandonati illegalmente da qualche azienda o individuo senza scrupoli, mentre altri suggeriscono che potrebbero essere stati lasciati lì per un motivo specifico, magari legato a qualche attività illecita o di riciclaggio.

In ogni caso, il mistero dei copertoni abbandonati nella villa comunale ha scatenato un dibattito tra i cittadini e ha messo in evidenza la necessità di preservare e proteggere gli spazi verdi pubblici dalla trascuratezza e dall'abbandono.

Intanto il consigliere scrive così sul social di Meta:

Alcuni cittadini coscienziosi mi hanno segnalato questo scempio alla villa comunale.

Copertoni abbandonati qua e là.

Ho chiamato l’Asm per chiederne la rimozione e mi hanno risposto che è stato chiesto alla società responsabile di averli lasciati lì, di provvedere a ritirarli (non so però chi sia).

Domani se ci passate vi chiedo di segnalarmi se è stata fatta pulizia o meno.

Nel caso contrario vedrò il da farsi e certamente lo farò.

Certamente voglio anche capire come sia stato possibile, perché è inaccettabile questa cosa.