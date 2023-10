Il Meteo dell'Ultima Settimana di Ottobre: Halloween e Ognissanti

Una temporanea pausa interciclonica si fa spazio sull'Italia, portando momenti di tregua tra le perturbazioni atmosferiche. Tuttavia, non tutto sarà sereno, poiché sono previste alcune precipitazioni. L'atteso fronte atlantico, di intensità considerevole, farà il suo ingresso nella giornata di lunedì 30 ottobre e lascerà il segno anche nella prima parte della giornata di martedì 31, la sera e la notte in cui verrà celebrata la famosa festa di Halloween. Al mattino, in particolare, sono attesi fenomeni meteorologici localmente intensi nelle regioni settentrionali e, a tratti, sulle regioni tirreniche. Tuttavia, dal pomeriggio, le condizioni dovrebbero migliorare rapidamente, con l'eccezione di qualche residuo piovasco nel basso Tirreno. Di conseguenza, la notte di Halloween si preannuncia asciutta e con un cielo poco nuvoloso su tutto il territorio italiano.

Questa breve pausa di tempo stabile, conosciuta come periodo interciclonico, rappresenta l'intervallo tra due fasi di instabilità atmosferica: una che si allontana e un'altra in arrivo. Questo periodo, in linea di massima, dovrebbe durare circa 24/36 ore e sembra coprire gran parte della giornata di Ognissanti, il 1 novembre, con le previsioni che indicano un'ampia presenza di sole in tutta Italia. L'unico potenziale inconveniente potrebbe essere costituito da alcune formazioni nuvolose irregolari nelle regioni del Sud, con possibilità di isolati piovaschi.

Nel frattempo, al largo delle Isole Britanniche, si sta formando una profonda depressione che progressivamente si avvicinerà all'Europa centro-occidentale. L'Italia non sarà risparmiata dai disturbi meteorologici associati a questa super tempesta, con effetti previsti già nella giornata del 2 novembre. Quindi, mentre ci godiamo momentaneamente una pausa dalla pioggia, è saggio prepararsi a un nuovo periodo di instabilità meteorologica in arrivo.