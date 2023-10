Il Ministro Alessandra Locatelli Inaugura la Terapia Intensiva Pediatrica a Pescara

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inaugurato la Terapia Intensiva Pediatrica (Tip) presso l'ospedale di Pescara, evidenziando il significato di questa realizzazione come un modello esemplare di collaborazione tra diversi soggetti.

La realizzazione della Terapia Intensiva Pediatrica è stata resa possibile grazie all'impegno congiunto della Regione e di un'associazione nata attorno alla storia della piccola Noemi di Guardiagrele. Il Ministro Locatelli ha sottolineato il coinvolgimento e il contributo di numerosi attori che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che in passato sembrava lontano dall'essere concretizzato.

Nel suo discorso, il Ministro ha dichiarato: "Sono venuta un anno fa, e la strada per la creazione della Terapia Intensiva Pediatrica non era ancora tracciata. Oggi, possiamo affermare con orgoglio che questa struttura funziona. Penso che rappresenti un passo importante per il futuro della Regione, delle famiglie e dei bambini, ma anche per tutti noi".