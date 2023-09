Il Miracolo della Natura, ecco il Ritorno dell'Aquila Reale sulla Cima del Monte Velino

Nella riserva del Monte Velino, un giovane esemplare di aquila reale è tornato a librarsi in volo dopo una lunga assenza di quattro anni, regalando una notizia straordinaria per la fauna locale. L'uovo da cui è nato questo giovane esemplare si è schiuso il 14 giugno, dopo un periodo di cova svolto dai genitori in turni di 45 giorni ciascuno. L'involo è stato registrato nei primi mesi di agosto.

Questa coppia di aquile reali che nidifica nella riserva non aveva dato notizia di una tale gioia dal lontano 2019, confermando così che l'ambiente della riserva offre condizioni ideali per la sopravvivenza di questa specie. La riserva presenta paesaggi ancora incontaminati e una ricca disponibilità di cibo, fattori che contribuiscono all'inequivocabile idoneità ambientale per le aquile reali.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, che gestisce la Riserva Naturale Orientata del Monte Velino, ha il compito di monitorare e studiare la stagione riproduttiva dei rapaci e degli uccelli nidificanti sulle pareti rocciose, inclusi nella Direttiva Uccelli (2009/147/CE). Queste attività hanno consentito di migliorare le osservazioni dei nidi da punti remoti, senza interferire con l'attività riproduttiva degli uccelli, contribuendo così alla raccolta di dati scientificamente validi per la tutela e la conservazione delle specie presenti in questo territorio.

Il comandante del reparto ha sottolineato l'importanza della chiusura temporanea di parte del sentiero per proteggere questa eccezionale specie animale altamente minacciata dall'impatto umano. La salvaguardia e il monitoraggio delle aquile reali sono tra le missioni fondamentali dei Carabinieri per la Biodiversità. La Riserva Naturale Orientata "Monte Velino," istituita nel 1987, preserva con i suoi 3.500 ettari di territorio valori ecologici straordinari, tra cui il sito storico di riproduzione dell'aquila reale.