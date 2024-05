Il Mistero del Palco di San Bernardino Svelato alla Cittadinanza

Da settimane tiene banco in città una curiosa discussione che parte da una domanda che si pongono un po' tutti quelli che hanno visto (e subito) il montaggio del palco e platea per la manifestazione "i Cantieri dell'Immaginario" che si terrà da fine giugno ai primissimi giorni di agosto e che porterà all'Aquila numerosi artisti di fama nazionale.

Il fatto che appare curioso ai più (e per il quale il comune non ha mai voluto chiarire) è che questa imponente e impattante struttura è stata montata quasi 2 mesi prima dell'inizio della manifestazione e che resterà ad occupare suolo pubblico, la pista ciclabile, il passaggio pedonale, la bellezza della scalinata e della chiesa di San Bernardino.

Si aggiunge a questo che l'affitto della stessa, inutilizzata, ma montata, non è certo gratuito.

A fare un minimo di luce non è l'amministrazione, per dovere di trasparenza, ma è l'avvocato Fausto Corti che, come un novello "amichevole avvocato di quartiere", oggi in un post su facebook pubblica gli atti amministrativi (comprensivi di costi sostenuti dalla comunità) e che vi lasciamo nella galleria.

Qui giù le parole di Corti:

"Intanto, ha trovato soluzione il mistero della anticipazione al 15 maggio del montaggio del palco di San Bernardino: l’ha disposto il Segretario comunale.

Ora, che un funzionario che per legge non ha poteri disponga a suo piacimento di un appalto, della scalinata di San Bernardino e di due piazze, scavalcando sindaco, assessori, dirigenti, etc. mi pare il minimo nel Comune delle Banane che è diventata questa città.

Più curioso è il fatto che il palco costerà nel mese di giugno 10mila euro contro i quasi 500mila del periodo 1° luglio/12 settembre.

Il che pone una domanda: se fino al 30 giugno il palco costa 300 euro al giorno (TRECENTO) perché dal 1° luglio costerà quasi 6.000 (SEIMILA)?

C'entrano per caso le gare di appalto indette all'ultimo minuto dalla Giunta Biondi? Ah, saperlo"

Ovviamente restiamo aperti al confronto con l'amministrazione e la nostra redazione è pronta a ricevere testimonianza del Sindaco, o del Segretario Comunale, che possano chiarire quanto chiaro non appare.