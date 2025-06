Il Napoli torna in Abruzzo: ritiro estivo a Castel di Sangro per il sesto anno

Dal 30 luglio al 14 agosto, la squadra partenopea si prepara tra le montagne abruzzesi, con allenamenti, amichevoli e iniziative per i tifosi.

La SSC Napoli ha confermato che anche per l'estate 2025 il ritiro precampionato si svolgerà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 30 luglio al 14 agosto. Sarà il sesto anno consecutivo che la squadra sceglie questa località per prepararsi alla nuova stagione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, definendola una "tradizione vincente" e sottolineando l'importanza dell'evento per il territorio.

Il ritiro si svolgerà presso lo stadio Teofilo Patini, dove sono previste sessioni di allenamento aperte al pubblico e tre partite amichevoli con squadre internazionali, attualmente in fase di definizione. Oltre agli aspetti sportivi, l'organizzazione prevede anche il Summer Village, un'area dedicata all'intrattenimento per i tifosi, e il Summer Camp per i più giovani.

La scelta di Castel di Sangro è motivata dalle strutture sportive di alto livello e dall'accoglienza calorosa della comunità locale. Marsilio ha evidenziato l'impatto positivo sull'economia regionale, con il 90% delle strutture ricettive già prenotate e una previsione di oltre 100.000 presenze durante il periodo del ritiro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato alla conferenza di presentazione del ritiro, esprimendo apprezzamento per l'ospitalità abruzzese e l'auspicio di una stagione ricca di successi, sia in campionato che in campo europeo.