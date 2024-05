Il Nuovo Basket Aquilano Confermato in Serie B Interregionale: Il Sindaco Celebra il Successo

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto oggi nella residenza municipale di Palazzo Margherita, il presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia.

L’incontro ha costituito l’occasione per condividere la soddisfazione dell’amministrazione e della società per l’importante conferma anche per la stagione sportiva 2024/2025 del club del capoluogo nel difficile Campionato di SERIE B Interregionale.

Al termine delle 30 giornate di un torneo lungo e impegnativo e che si è snodato tra formazioni di alto livello in 7 regioni italiane (Sardegna, Lazio, Umbria, Campania, Molise, Marche e Abruzzo) il Nuovo Basket Aquilano è riuscito a strappare il pass per la permanenza anche nella stagione 2024/2025, permettendo alla città dell’Aquila di mantenere la sua rappresentanza al cospetto di piazze storiche per la pallacanestro italiana e di realtà blasonate con trascorsi cestistici di altissimo profilo.

Nel corso dell’incontro il Presidente ha consegnato al Sindaco la t-shirt celebrativa creata dal club per il prossimo campionato, ed ha illustrato l’intensa attività giovanile e minibasket che tutti i giorni della settimana anima il PalaAngeli Prosolidar, rappresentando anche la soddisfazione societaria per la recente vittoria del Campionato Regionale Abruzzese Under 19 Gold, che proietterà i ragazzi nei primi giorni di giugno agli spareggi interregionali verso l’accesso alla finalissima per lo scudetto italiano.

Un anno record per le attività del Nuovo Basket Aquilano, con 300 tesserati dai 5 ai 19 anni, partecipanti a tutti i campionati giovanili Fip, dall’Under 19 all’Under 13, e alle manifestazioni riservate al Settore Minibasket.

Un’attività che non si fermerà durante l’estate, che vedrà i colori aquilani rappresentare la città, dopo il Torneo Under 12 di Torre del Greco appena effettuato, a manifestazioni nazionali giovanili quali il Torneo dei Papi di Anagni di fine maggio, la Pescara Cup di inizio giugno, il Trofeo Leoncino Venezia di metà giugno e il Don Marzari di Trieste in agosto.

Nel mezzo, a luglio, la 28^ edizione del Camp Estivo del club, che si svolgerà a Rivisondoli, e soprattutto la partecipazione con il nome Italia alla 75^ edizione dei Giochi Internazionali Ficep-Fisec che si svolgeranno dal 15 al 21 a Bucarest (Romania) con la partecipazione di circa 1000 atleti di 13 nazioni diverse da tutto il mondo impegnati in 9 discipline olimpiche, nella pallacanestro il Nuovo Basket Aquilano sarà l’unica squadra italiana, e scenderà in campo con la denominazione ufficiale della nazione giocando contro Brasile, Cile, Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Austria.