Il Nuovo Basket Aquilano annuncia l’ingaggio del playmaker Francesco Compagnoni!

La sconfitta di ieri al PalaAngeli contro il Ferentino, in una delle gare dirette di queste ultime sette giornate della prima fase del Campionato di SERIE B Interregionale, non ha fermato una importante operazione di mercato conclusa ufficialmente e che porta a L’Aquila uno dei playmaker più interessanti del torneo: Francesco Compagnoni.

La società del capoluogo ha acquisito dalla New Fortitudo Isernia le prestazioni di un atleta che il pubblico del PalaAngeli aveva sempre apprezzato pur nelle vesti di acerrimo avversario con la maglia molisana nei tanti confronti delle passate stagioni e di questa in corso.

Compagnoni, classe 1995 per 1,80 cm, nativo di Albano Laziale, è reduce da una buona prima parte di stagione in cui con la maglia molisana ha prodotto circa 9 punti per gara con 4 assist, evidenziando le sue doti di grande agonismo, leadership e spirito di sacrificio al servizio della squadre: nel corso della sua carriera ha avuto modo di essere apprezzato in Serie C Gold sempre con annate positive passate a Vieste, Civitavecchia, Orvieto, Anagni e Roma.

Il ragazzo si unirà oggi agli allenamenti con la squadra, pronto a giocare già da mercoledi l’impegnativo turno infrasettimanale sul campo della vice capolista Palestrina Basket.

Le parole del Presidente Roberto Nardecchia: “Siamo soddisfatti per l’arrivo di Francesco, che abbiamo sempre apprezzato per le sue caratteristiche di volontà, sacrificio e agonismo. Negli anni le ha sempre messe in evidenza nelle partite giocate contro di noi, risultando sempre l’ultimo ad arrendersi e questa sua peculiarità, gradita anche al nostro pubblico come dimostrato dagli applausi che ha ricevuto ieri al PalaAngeli assistendo all’incontro giocato dai nuovi compagni, siamo sicuri possa portare un valore aggiunto alla squadra in questo momento particolare in cui c’è bisogno di dare tutto per la maglia, per i nostri tifosi e per la città che rappresentiamo.”

Francesco Compagnoni: “Sono carico per iniziare questa nuova avventura. Mancano sei partite alla fine della regular season e sono pronto a fare di tutto, insieme ai miei compagni, per raggiungere un posto fra le prime 8. Sarà una bella sfida che non vedo l’ora di iniziare.”