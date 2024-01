Il Saluto Romano è Illegale: La Russa non ci sta e...

La Suprema Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza di appello e riaprire il processo per otto militanti di estrema destra accusati di aver compiuto il saluto romano durante una commemorazione a Milano nel 2016 per Sergio Ramelli. Secondo la Cassazione, per il saluto romano va applicata la legge Scelba sull'apologia del fascismo, in particolare l'articolo 5.

Il processo di appello bis è stato ordinato dopo che la prima sezione penale aveva trasmesso atti alle Sezioni Unite per risolvere un nodo interpretativo sulla questione del saluto fascista. L'avvocato generale e procuratore generale di Cassazione, Pietro Gaeta, ha sottolineato che il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando rappresenta un pericolo concreto per l'ordine pubblico.

La decisione delle Sezioni Unite afferma che il "saluto romano" è un rituale evocativo della gestualità fascista e può configurare il reato previsto dall'articolo 5 della legge Scelba, se idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista sciolto.

Inoltre, i giudici ritengono che in determinate condizioni si possa configurare anche la violazione della legge Mancino, che vieta manifestazioni esteriori di organizzazioni incitanti alla discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due reati possono concorrere sia materialmente che formalmente.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la decisione affermando che "si commenta da sola", evitando ulteriori dichiarazioni. L'avvocato Francesco Romeo ha spiegato che la sentenza di Milano è stata annullata per difetto di motivazione, e nel nuovo processo di appello si dovrà valutare se siano verificate le condizioni per cui il saluto romano costituisce reato secondo il decreto Mancino.

L'avvocato Emilio Ricci, vice presidente dell'Anpi, ha elogiato la decisione delle Sezioni Unite come una presa di posizione significativa, stabilendo criteri fondamentali che distinguono i saluti romani come espressioni individuali da quelli di carattere generale associati alla ricostituzione del partito fascista.

Casapound, in risposta alla decisione, ha dichiarato che continueranno a fare il saluto romano e a presenziare eventi come Acca Larentia.