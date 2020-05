Il Senato respinge le mozioni di sfiducia su Bonafede. Il ministro soddisfatto: 'Ora al lavoro'

L'Aula del Senato ha bocciato entrambe le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per quanto riguarda il documento presentato dal centrodestra i voti a favore sono stati 131, 160 i contrari, un astenuto. Mentre per la mozione presentata da +Europa i contrati sono stati 158 no, i sì 124 sì, 19 astenuti

"Sono soddisfatto, ora al lavoro", commenta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Ho sempre rigettato l'idea di una giustizia divisa tra giustizialismo e garantismo - ha aggiunto - . La stella polare è la Costituzione. Importante che maggioranza abbia trovato sintesi".