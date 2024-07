Il Tar Conferma la Proroga delle Concessioni Balneari fino al 2024

Il Tar dell'Aquila ha confermato la validità della proroga delle concessioni balneari di Martinsicuro fino alla fine del 2024, rigettando la richiesta di sospensiva avanzata dall'Autorità garante per la concorrenza. La giunta comunale di Martinsicuro, infatti, aveva deliberato nel dicembre 2023 l'estensione di un anno per le concessioni demaniali, fissando le linee guida per la loro gestione a fini turistico-ricreativi e sportivi.

La decisione del Tar respinge l'impugnazione dell'Autorità, che aveva contestato anche una nota di chiarimento del sindaco Massimo Vagnoni e altri atti amministrativi. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che non vi fossero validi presupposti per concedere la sospensiva, considerando preminente l'interesse socio-economico del settore balneare per la comunità di Martinsicuro.

«Proseguiremo con un percorso condiviso», ha dichiarato il sindaco Vagnoni, «insieme agli operatori turistici e ai sindacati per preparare le gare obbligatorie. Non vedo alternative alle gare, ma lavoreremo per individuare il percorso più adatto».

Nonostante il sollievo per gli operatori turistici locali, la questione è tutt'altro che risolta e richiede ulteriori discussioni e preparativi. Gli amministratori di Martinsicuro stanno preparando un piano che potrebbe servire da modello anche per altri comuni con interessi balneari significativi.