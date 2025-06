Il grande caldo verso una pausa? Ecco quando arriva la svolta meteo estiva

Secondo i più autorevoli centri previsionali, dopo settimane di caldo anomalo una fase più variabile potrebbe affacciarsi già nei primi dieci giorni di luglio.

Le proiezioni meteorologiche a lungo termine mostrano segnali di un possibile cambiamento significativo nella configurazione atmosferica sullo scenario europeo. Dopo un lungo periodo contraddistinto da temperature elevate, l’anticiclone africano, che ha dominato incontrastato sull’Europa centro-meridionale, potrebbe progressivamente perdere forza a partire dal 5 luglio. I modelli numerici indicano infatti un indebolimento dell’alta pressione, aprendo così la strada all’ingresso di correnti più instabili e fresche, con conseguente attenuazione della calura.

Le anomalie termiche, finora marcatamente positive su Paesi come Francia, Germania, Italia e Balcani, tenderanno a ridimensionarsi, soprattutto al Centro-Nord Italia, dove si prevede una maggiore frequenza di precipitazioni e un calo delle temperature massime. Il caldo non sparirà del tutto, ma potrebbe diventare meno insistente, più intermittente e lontano dai picchi estremi osservati nelle ultime settimane.

A livello di tendenza settimanale, già da lunedì 7 luglio si osservano condizioni di nuvolosità diffusa e piogge su parte del Nord Italia, con fenomeni anche di forte intensità su Lombardia, Piemonte e Veneto. Il Centro e il Sud risentiranno in misura minore di questo cambiamento, mantenendo condizioni più stabili, seppur con qualche episodio instabile su dorsali appenniniche e zone interne.

Il graduale miglioramento è previsto per martedì 8 luglio, con cieli più soleggiati al Nord e tempo generalmente sereno al Centro-Sud. Tuttavia, da mercoledì 9 luglio, una nuova perturbazione potrebbe riportare piogge deboli e moderate su settori alpini e pianure del Nord-Ovest.

La seconda parte della settimana (10-13 luglio) sarà caratterizzata da una maggiore alternanza tra schiarite e nubi irregolari, con episodi di instabilità pomeridiana in particolare sull’arco alpino e, localmente, anche su alcune aree interne del Centro. Al Sud e sulle isole maggiori, invece, il clima si manterrà più stabile e asciutto, con cieli prevalentemente sereni.

Lunedì 14 luglio, secondo l’attuale tendenza, potrebbe segnare un ritorno più marcato del maltempo sulle regioni settentrionali, dove si attendono precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Piogge e nubi interesseranno anche il Centro, mentre il Sud e le isole continueranno a godere di condizioni più tranquille.

Va sottolineato che queste restano proiezioni probabilistiche e non certezze assolute. L’anticiclone potrebbe temporaneamente ritirarsi per poi ricompattarsi rapidamente, oppure il cedimento potrebbe essere meno marcato rispetto alle attuali simulazioni modellistiche. Per avere conferme definitive sarà dunque necessario attendere i prossimi aggiornamenti.

Nel complesso, l’arrivo di correnti più dinamiche e un possibile calo termico rappresentano un segnale incoraggiante dopo settimane di afa e siccità, ma la vera svolta dipenderà dalla tenuta dell’anticiclone nelle settimane successive.

️ Data | Nord | ️ Centro | ☀️ Sud

------------|--------------------|--------------------|--------------------

7 Luglio | ️️⛅ | ️⛅️ | ️☀️☀️

8 Luglio | ☀️⛅⛅ | ⛅☀️☀️ | ☀️☀️️

9 Luglio | ️⛅️ | ️️⛅ | ☀️️⛅

10 Luglio | ⛅☀️⛅ | ☀️☀️⛅ | ☀️⛅☀️

11 Luglio | ☀️☀️⛅ | ⛅☀️⛅ | ☀️☀️☀️

12 Luglio | ⛅️⛅ | ☀️⛅☀️ | ☀️⛅☀️

13 Luglio | ️️⛅ | ⛅️☀️ | ☀️☀️⛅

14 Luglio | ️️⛅ | ️️️ | ️⛅☀️