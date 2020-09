Il maltempo lascia l'Italia, ultime piogge all'estremo sud

Il vortice freddo che ha portato quattro giorni di maltempo sull'Italia con temperature più simili al mese di novembre, si sposta rapidamente verso l'Europa orientale ed al suo seguito la pressione è in aumento.

Il tempo già in gran parte buono o discreto al Centro Nord si rimette anche al Sud dopo le piogge ancora forti di lunedì che hanno portato ulteriori accumuli di 50-60mm su diverse regioni complicando la situazione già critica della Domenica.

La regione che è stata maggiormente penalizzata dalle piogge è stata la Campania e in particolare il Salernitano dove in 4 giorni sono caduti quasi 300mm di pioggia, praticamente un terzo della pioggia che dovrebbe cadere in un intero anno.

Adesso però la situazione è sensibilmente migliorata, resta tuttavia ancora qualche incertezza sul basso Tirreno lambito da infiltrazioni fresche e instabili.

ULTIME PIOGGE ALL'ESTREMO SUD: correnti fresche nord occidentali ancora relative all'allontanamento del vortice lambiscono le regioni dell'estremo Sud con una giornata a tratti nuvolosa e con qualche piovasco localmente anche a sfondo temporalesco in mattinata tra la Sicilia nord orientale e la bassa Calabria tirrenica.

Altrove il tempo sarà nel complesso soleggiato con qualche annuvolamento sparso al Nord e sull'alto Tirreno ma con bassa probabilità di fenomeni.

Le temperature saranno in generale aumento con massime fino a 23-24°C in Valpadana, Sardegna, Puglia e Sicilia sud orientale, altrove valori leggermente inferiori.

Venti da O/NO, ancora tesi su Sardegna, basso Tirreno e medio basso Adriatico.

Mari mossi, ancora molto mossi i bacini intorno la Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio.